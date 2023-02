Per Ganaceto e Quarantolese una rimonta che fa sperare

Un paio di mesi fa Ganaceto e Quarantolese sembravo le più serie candidate al ritorno in Prima, ma per strade diverse (una cambiando guida tecnica, l’altra con piena fiducia al proprio mister) hanno messo insieme una doppia rimonta da record, che si è esaltata domenica. In Promozione "B" il Ganaceto ha infilato col Polinago la sesta vittoria in 8 gare, salendo per la prima volta al quint’ultimo posto. Decisivo l’arrivo lo scorso 6 dicembre di mister Marc Bonissone, che ha ereditato una squadra che ai più sembrava spacciata, penultima con appena 4 punti in 13 gare, a +1 sul derelitto Casalgrande, ma -5 dal Montagna e -10 da Smile e Fiorano. Con l’ex bomber al timone sono arrivati 20 punti in 9 giornate e una rimonta (15 punti rosicchiati al Polinago e 16 alla Riese…) che fa sognare addirittura una salvezza diretta che il 6 dicembre sembrava un miraggio. Stesso turbo è quello che ha messo la Quarantolese in Promozione "C": dopo le prime 4 gare senza punti (e un solo gol fatto) la società ha rinnovato la fiducia a mister Andrea Loddi e ha fatto bene, visto che nelle ultime 10 giornate i gialloblù hanno viaggiato più forte di tutte le ultime 10 squadre della classifica e con 19 punti e lo "scalpo" anche della Cdr per la prima volta sono saliti addirittura a +2 sulla zona playout. d.s.