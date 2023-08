Per Holm è fatta Chiusura a 10 milioni

Sono serviti un’altra settimana di colloqui e un milione in più – siamo a 10 – ma la lunga marcia che porterà il laterale svedese Emil Holm da La Spezia a Sassuolo sembra finalmente giungere al termine. Fonti liguri danno la – faticosissima – trattativa vicina alla definizione, salvo inserimenti dell’ultimo momento di Juventus e Atalanta, le cui offerte economiche sarebbero tuttavia inferiori a quanto richiesto dal club ligure, che tra l’altro dovrà versare il 30% di quanto incassato ai danesi del Sønderjyske, da cui lo acquistò un anno fa: allo Spezia 3,5 milioni per il prestito e 6,5 per il riscatto tra un anno, al giocatore, classe 2000, un contratto fino al 2028.