Per i gialli bergamaschi a Brescia sarà quasi derby

Il 31 agosto 2019 segna una data che Luca Tremolada difficilmente dimenticherà. Il palcoscenico è quello di San Siro, stadio ’Meazza’. L’avversario è il Milan, la maglia indossata dal trequartista è proprio quella del Brescia, prossimo avversario del Modena. Sì, la parentesi con le rondinelle ha rappresentato l’approdo in massima serie per il trequartista canarino, l’anno precedente tra i protagonisti della promozione con 4 reti ma poi falcidiato dagli infortuni sul più bello, ovvero in A. Sarà, dunque, un incrocio speciale quello del ’Rigamonti’, Tremolada ritrova il suo passato e anche altri canarini avranno motivi particolari per ben figurare contro la squadra del neo allenatore Possanzini. Motivi puramente geografici che fanno di Brescia-Modena una sorta di derby ad esempio per Antonio Pergreffi, bergamasco, o per Nicholas Bonfanti, nato a Seriate in provincia di Bergamo. C’è la città di Bergamo anche nel cuore di Giorgio Cittadini, ovviamente legato ai colori nerazzurri dell’Atalanta ma nato a Gardone Val Trompia, paese della provincia di Brescia e per lui sarà una partita doppiamente speciale. Un bresciano vero e proprio è Simone Panada, cresciuto anch’egli nell’Atalanta ma originario di Brescia.

Insomma, ci sono pure le ragioni del cuore a scendere in campo per molti modenesi. In una partita che, tuttavia, non dovrà concedere troppo spazio ai sentimenti perchè trattasi di occasione molto ghiotta per dare un’altra bella spallata alle zone più calde della classifica. Seppur il Brescia stia vivendo il momento più buio del suo cammino (4 sconfitte consecutive, allenatori esonerati e poi richiamati, società sempre avvolta da dubbi) sono proprio queste le partite a nascondere le trappole più insidiose. Gli insegnamenti di Terni sono stati recepiti, Cagliari ha dimostrato che con una partenza sprint nel primo tempo, anche gli avversari più tecnicamente dotati possono andare in difficoltà. Ora il Modena ha davanti ai proprio occhi l’enorme chance di trovare una continuità fondamentale, soprattutto all’alba di due scontri d’alta quota con Genoa e Reggina.

A Brescia, i canarini ci arrivano da favoriti ma è bene comprendere che ciò non comporta ulteriore responsabilità (quella potrebbe causare i problemi di Terni) ma la giusta consapevolezza. Consapevolezza nei mezzi e di essere di fronte ad un altro mattone pesante per costruire la salvezza. Guardare avanti per allontanarsi dalle posizioni calde.

