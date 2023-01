Per i marcatori le prime reti in B "C’è da offrire qualcosa ai compagni"

Fabio Gerli e Romeo Giovannini, insieme al portiere Gagno, sono stati i principali artefici del successo sul Cosenza, non solo per i gol. Gerli prima di sbloccare il punteggio (sguardo rivolto al cielo nell’esultanza per un recentissimo lutto che lo ha colpito) aveva fermato due pericolosi contropiede della squadra calabrese. "Era fondamentale vincere contro il Cosenza, una squadra ostica, ben messa in campo, e lo abbiamo fatto con merito. Nel primo tempo abbiamo creato poco, però comunque c’eravamo. Nel secondo, invece, abbiamo giocato decisamente meglio, costruito diverse occasioni e alla fine siamo riusciti a fare gol. È arrivata una vittoria meritata e importantissima" racconta il regista gialloblù, che ha firmato la sua prima rete nella serie cadetta. Pesantissima, segnata proprio sotto la curva Montagnani. "Sì, è una rete importante perché ha sbloccato il risultato, sono felicissimo che sia servita per portare al successo la squadra". Un gol da festeggiare. "In settimana dovrò offrire qualcosa ai miei compagni, ma contento di farlo. Ogni volta che segno un gol posso offrire qualcosa, tanto ne faccio uno all’anno". Anche per Giovannini si tratta della prima rete in B, anche lui sotto la curva Montagnani. "È stato bellissimo segnare il mio primo gol in questo contesto, proprio sotto la curva. Un momento unico, che sognavo da tanto tempo e che mi porterò sempre dentro di me. Sinceramente non ricordo come è partita l’azione, ricordo solo che avevo vicino Strizzolo. È andata bene, perché se non avessi segnato chissà cosa mi avrebbe detto. Era una partita da vincere e ce l’abbiamo fatta. Non è stato facile perché in questo campionato non c’è mai niente di facile. Sono molto contento per me e per la squadra. Una delle cose che mi manca di più è proprio il gol, negli ultimi mesi ci stiamo lavorando tanto per migliorare. Spero che sia così" racconta il giovane fantasista gialloblù, che i tifosi vorrebbero vedere maggiormente in campo. "Fa piacere e dà fiducia il sostegno dei tifosi. Ma – aggiunge Giovannini – rispetto le scelte del mister che quando l’ha ritenuto mi ha messo dentro. Cerco sempre di dare il mio contributo. Adesso ci aspetta la trasferta di Terni, un appuntamento da non sbagliare perché la classifica è corta e bisogna fare punti".

Rossano Donnini