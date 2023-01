Per i ragazzi di Bigica sfida verità a Frosinone

Dopo l’inaspettato stop di una settimana fa al cospetto del Lecce, la Primavera neroverde prova a riprendere la corsa playoff sul campo del Frosinone. Scontro diretto, quello che va in scena alle 14,30 in Ciociaria: il Sassuolo è quinto in classifica a 26 punti, il Frosinone è terzo e ne ha 28, giusto uno in meno del tandem composto da Roma e Torino che, a quota 29, guardano tutti dall’alto. Che quello odierno possa essere un crocevia ‘quasi’ decisivo per l’undici di Bigica – che tuttavia ha vinto solo una delle ultime tre trasferte - non sfugge.