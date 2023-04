Per il Carpi c’è l’esame Estense

Nel campionato cadetto si gioca tutta oggi la terz’ultima giornata di regular season, decisiva per assegnare i primi 4 posti che valgono le semifinali che mettono in palio l’unico posto in A2. Due le nostre squadre che sono ancora in lotta. Il successo nel derby con la Carpine ha lanciato Carpi al 4° posto solitario e oggi alle 17,30 a Ferrara i bianconeri di coach Marco Manfredini cercano la terza vittoria di fila sul campo dell’Estense, che naviga lontano dalla zona che conta. I riflettori però sono tutti sulla palestra Fassi di Carpi, dove alle 18,30 la Carpine si gioca le ultime chance di rincorsa al 4° posto, ora distante 2 punti: i giallorossi di Luca Montanari ricevono il Faenza quinto che li precede di una sola lunghezza e non hanno alternative al successo. Proibitiva, in fine, la sfida casalinga per il Rapid Nonantola di Angelo Zanfi, che alle 18,30 se la vede con il Casalgrande, terzo della classe lanciato da 8 vittorie di fila.

L’11^ di ritorno: Estense-Carpi, Valsamoggia-Ferrara, Carpine-Faenza, Rapid Nonantola-Casalgrande, Sportinsieme-San Lazzaro, Marconi-Rubiera, Felino-Romagna.

Classifica: Rubiera 38, Marconi 35, Casalgrande 33, Carpi 32, Faenza 31, Carpine e San Lazzaro 30, Romagna 28, Estense (-5) 19, Rapid 14, Felino 8, Sportinsieme 6, Valsamoggia (-3) e Ferrara 5.

d.s.