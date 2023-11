Per il Sassuolo la frenata d’autunno costa sei posizioni perse in classifica

Il Sassuolo cammina, le altre corrono. Non tutte, ma molte delle squadre che seguivano il Sassuolo in classifica dopo che i neroverdi avevano battuto l’Inter, hanno fatto, nelle ultime sei giornate, meglio della squadra di Dionisi – uniche eccezioni Verona e Salernitana – e parecchie le sono passata davanti. Consegnando il Sassuolo alla sosta con il quindicesimo posto in classifica, tre miseri punti di vantaggio sulla zona salvezza e, dettaglio non da poco, solo cinque squadre alle spalle. L’autunno neroverde, ovvero i 3 punti nelle ultime sei gare (dalla prima alla sesta il Sassuolo viaggiava a velocità tripla, ovvero 1,5 punti a gara) costa carissimo alla classifica e chissà che non cominci a pesare anche sul morale di una squadra che non vince più e unica, insieme alle già citate Verona e Salernitana, a non aver vinto nemmeno una gara da fine settembre ad oggi. Ma siccome il calcio è il calcio, la psicologia è altro, vale la pena stare alla classifica e registrare come la ‘frenata d’autunno’ al Sassuolo sia costata sei posizioni di classifica, con un vantaggio sulla zona che scotta accorciatosi di 3 punti rispetto al +6 che il Sassuolo di fine settembre aveva sulla terz’ultima. Torino, Genoa, Lazio, Bologna, Roma e Monza le sei squadre che nelle ultime 6 gare hanno scavalcato i neroverdi regalando loro una pausa di ansie e se Lazio e Roma erano attese allo scatto, le altre sono squadre che, pur del livello (teorico) dei neroverdi viaggiano decisamente più veloci. Come più veloci viaggiano anche le squadre che inseguono più da vicino i neroverdi. Dopo sei giornate il distacco tra i neroverdi e l’Empoli era di 6 punti, altrettanti il Sassuolo li vantava sull’Udinese, addirittura di 7 punti il vantaggio sul Cagliari e sulla Salernitana, ultima un mese e mezzo fa come oggi. Oggi la Salernitana è ancora a -7, il Verona a -4, ma l’Udinese segue i neroverdi un solo punto sotto, l’Empoli 2 e anche il Cagliari – oggi i sardi hanno 9 punti – ha ‘mangiato’ alla squadra di Dionisi la metà del vantaggio che i neroverdi erano riusciti ad accumulare. La ‘frenata d’autunno’, insomma, pesa.

Stefano Fogliani