Per la Cdr Mutina basta una rete di Gualdi per piegare la NextGen

CDR MUTINA

1

NEXTGEN

0

CDR MUTINA: De Chirico, Zilliani, Ligabue, Cipolli, Gollini, Ognibene, Turci (63’ Bonvicini F.), Montorsi, Nadiri (88’ Paltrinieri), Pilia, Gualdi (78’ Corbelli). A disp: Macchioni, Lazzaretti., Shanableh, Bonvicini M., Vignocchi, Guilouzi. All: Greco.

NEXTGEN: Iattoni, Cuoghi, Incerti (50’ Bellentani), Carrera, Telfer, Mandreoli, Paltrinieri (71’ Pagano), Pacilli, Toni (85’Pacilio), Crispino, Progulakis (51’ Ruini). A disp: Merli, Leguern, Bertacchini, Stefani, Guiducci. All. Farolfi

Arbitro: Asaro di Finale

Reti: 48’ Gualdi

Note: ammoniti Ligabue e Toni

Una rete di Gualdi a inizio ripresa basta alla Cdr Mutina per battere anche la Nextgen e con la terza vittoria di fila gli orange consolidano il 4° posto. A Campogalliano parte meglio la squadra di Greco: prima Gualdi da fuori sfiora il gol e poi Nadiri e Cipolli colgono due clamorosi legni, entrambi da dentro l’area, con Iattoni battuto. Ad inizio ripresa Montorsi pennella in mezzo e Gualdi di testa mette in rete per il vantaggio dei locali. Qualche minuto dopo al 53’ anche gli ospiti hanno l’occasione d’oro con Paltrinieri che calcia a colpo sicuro, ma De Chirico prodigiosamente para. I padroni di casa cercano la rete del raddoppio, ma il risultato rimane invariato fino al triplice fischio che conferma il momento d’oro della Cdr e lascia la Nextgen all’ultimo posto.