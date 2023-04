Per la Spv Vignola un match cruciale per andare avanti

Appuntamento importante per la Serie D maschile di pallacanestro, che attualmente vede disputarsi le partite valide per la poule play-off. Nel girone F sarà un match cruciale per la SPV Vignola, impegnata questa sera (la palla a due è prevista per le ore 21) sul campo di Podenzano in provincia di Piacenza. In caso di vittoria modenese, infatti, sarà automatica la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, con il piazzamento definitivo in graduatoria che si saprà solamente al termine di tutte le altre gare di questa ultima giornata. Trasferta insidiosa, ma i giallo-neri, in striscia aperta di vittorie da tre turni, di fronte avranno una formazione che non ha ancora vinto una partita in questa seconda fase, ed è reduce da undici sconfitte consecutive. All’andata la SPV ebbe vita molto facile e si impose con il punteggio di 79-54.