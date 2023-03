Per l’addio a Vecchi sfila la Storia "Walter è nel cuore di tutti noi"

L’ultimo saluto a Walter Vecchi, alla parrocchia di Collegara, a San Damaso. C’erano 20 anni di calcio modenese ai funerali dello storico magazziniere della Longobarda, scomparso all’età di 74 anni per un male incurabile. In questi giorni sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio, a partire da quello del club canarino fino alle parole di Gianni De Biasi, tecnico di quella squadra che aveva proprio in Vecchi una delle colonne portanti. I giocatori storici, da Luisi a Frezzolini, passando per Vito Grieco, Luca Ungari, Roberto Colacone (ora responsabile del settore giovanile del Monza), Rubens Pasino, Fabio Vignaroli e tantissimi altri. Anche l’ex presidente Paolo Manfredi: "Quando festeggiamo la promozione in B, io mi trovavo fuori dagli spogliatoi e lui mi disse di entrare dentro a festeggiare coi ragazzi - ha raccontato ai microfoni di Trc - questo per dire quanto lui pensassi al bene degli altri e al bene del gruppo. Prima gli altri e poi pensava a se stesso, uomo di una umanità favolosa". "Walter era alle fondamenta della nostra famiglia - ha detto Vignaroli - sono persone che restano per sempre nel cuore". "Noi siamo qui per salutarlo e il fatto che siamo in tanti significa che ha voluto bene a tutti - ha sorriso Vito Grieco - quando uno spogliatoio funziona significa che i magazzinieri sono fantastici, anche quando si trattava di incassare i nostri scherzi che lui era bravo a mettere poi da parte". Presente anche Roberto Cevoli, apparso in buone condizioni dopo il malore accusato qualche tempo fa.