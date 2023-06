Per l’attacco spunta Merkaj

Messa da parte la settimana della definizione dello staff di Paolo Bianco e terminati ufficialmente i campionati con la promozione in serie B del Lecco ai danni del Foggia, per il Modena sta per arrivare il tempo di programmare con tempestività i pensieri di mercato. In questi giorni dovrebbero andare in porto gli approdi di Cotali e Manconi, oltre a quello di Cauz per il quale i contatti si intensificheranno sempre più perché si tratta di profilo che al Modena piace per la difesa. Allo stesso tempo, spunta il nome di Silvio Merkaj, 25enne della Virtus Entella (autore di 16 reti in C nell’ultimo campionato) ma questa posta appare più fredda rispetto all’interessamento nei confronti di Giuseppe Ambrosino del Napoli o di altri nomi che molto probabilmente usciranno a ridosso dell’inizio del mercato, prevista per il 1 luglio. La prima settimana di luglio sarà anche quella delle parole, le prime, di Bianco da allenatore del Modena.