Per le neroverdi prova del nove in trasferta con la Sampdoria Il Sassuolo Femminile affronta la Sampdoria in trasferta per la nona giornata di campionato: una prova decisiva per scavalcare le blucerchiate e raggiungere il settimo posto, staccando il Pomigliano e avvicinando le piazze che contano. Una vittoria significherebbe restare in bagarre nella zona nobile della classifica.