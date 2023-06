Per l’ex Crespo arriva il triplete d’Arabia

Quando nell’estate del 2015 il Modena venne presentato al Mammut Club, il personaggio più ricercato dai tifosi era l’allenatore Hernan Crespo, orgoglio del presidente Antonio Caliendo e del direttore sportivo Massimo Taibi. Crespo era al debutto sulla panchina di una prima squadra, proveniva dalla Primavera del Parma, con la quale nel 2013 aveva anche vinto il Torneo di Vignola. Era atteso con curiosità e fiducia, nessuno poteva immaginare che avrebbe fallito. Invece andò proprio così. Crespo, che continuava a vivere a Parma con la moglie Alessia e le figlie Nicole, Sofia e Martina, con il passare delle giornate perdeva il controllo della squadra, subiva qualche inevitabile critica e il 26 marzo 2016, dopo la sconfitta interna per 2-1 contro il Cagliari, era esonerato, scatenando il disappunto della moglie Alessia Rossi, che in sala stampa gridava ai giornalisti presenti: "Mio marito ha lavorato gratis, siete delle merde!".

Il Modena, poi affidato a Cristiano Bergodi, finì in C. Di tempo ne è passato, il Modena è tornato in B e Crespo, che dopo 17 anni di matrimonio si è separato dalla moglie, ha proseguito fra alti e bassi la carriera di allenatore, dimostrando di essere tutt’altro che sprovveduto. In Argentina ha guidato per quasi un anno il Banfield, dove è poi stato esonerato, e per due il Defensa y Giusticia, squadra della periferia di Buenos Aires con la quale ha vinto la Coppa Sudamericana 2020. Nel febbraio del 2021 è andato in Brasile per allenare il San Paolo, vincendo subito il Campionato Paulista, ma in ottobre, con la squadra nei bassifondi della classifica del Brasileirao è stato licenziato. Nel marzo del 2022 Crespo, 47 anni, è andato in Qatar per allenare l’Al-Duhail, con il quale ha vinto tutto quello che si poteva vincere: campionato, con tre lunghezze sull’Al-Arabi, Coppa del Qatar, battendo 2-0 l’Al-Sadd e Coppa delle Stelle del Qatar, superando 3-1 sempre l’Al-Sadd. Inoltre ha trovato una nuova fidanzata, Antonella Silguero, imprenditrice argentina nel settore dell’abbigliamento femminile, di 18 anni più giovane. Rispetto a quello visto a Modena è proprio un altro Crespo.

Rossano Donnini