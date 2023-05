Per l’ultima venduti oltre mille biglietti

Sono al momento 1.028 i biglietti venduti per l’ultimo ballo di venerdì sera al "Braglia", con il Sudtirol di Bisoli intento a mantenere la quarta piazza in vista dei playoff. Per l’occasione, il Modena aveva attivato una promozione per la Gradinata Scoperta a soli 5 euro, ci saranno diverse agevolazioni anche per gli under 16 e per gli over 65, donne e invalidi, tutte consultabili sul sito del club. Per Tesser sarà, invece, occasione per concedere spazio a chi di spazio ne ha avuto meno nell’arco della stagione. Strizzolo non sta benissimo per un dolore alla spalla, potrebbe toccare alla coppia composta da Diaw e Bonfanti, il ballottaggio con Falcinelli è apertissimo e c’è anche Giovannini che reclama minuti. Tanti cambiamenti a centrocampo dove potrebbe trovare spazio ancora Duca. Sarà certamente un’ultima volta per Cittadini e Panada, pronti a tornare all’Atalanta dopo il prestito annuale con la maglia canarina, anche De Maio è alla sua ultima uscita così come Ionita (tornerà a Pisa, Gargiulo a Modena).