Per Mandelli si deciderà oggi. Contini torna in pista

Andrea Mandelli anche ieri ha svolto la parte atletica e gli esercizi tattici col gruppo, poi non ha preso parte alla partitella e il suo eventuale rientro in gruppo si deciderà oggi. Fermo Sall per un problema all’adduttore (ma oggi torna ad allenarsi), Rossini sta giocando con un tutore alla mano dopo un colpo subito a Ravenna mentre D’Orsi ha preso un brutto colpo ieri in partitella anche se il mediano si è ripreso. Per la formazione tanti ballottaggi aperti, in primis fra i pali fra Rossi e l’under Rinaldini, scelta da cui dipende tutto l’assetto. EX MISTER. Matteo Contini, tecnico del Carpi fino al maggio scorso, ha firmato con il Desenzano nel girone "B" di Serie D. PISTOIESE. Per il terzo giorno di fila i toscani non si sono allenati chiedendo un confronto con la società per i rimborsi spese e intanto anche Piscitella, Marquez e Tanasa hanno chiesto la rescissione dopo l’addio di Ferrandino e quelli imminenti di Lordkipanidze e Oubakent. d.s.