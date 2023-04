Per mister Bigica c’è l’ostacolo Atalanta

SASSUOLO

Rilanciata prepotentemente dalla vittoria di Empoli, la Primavera neroverde di Emiliano Bigica cerca punti playoff questa mattina alle 11 al Ricci. Dove arriva l’Atalanta, sorprendentemente lontana da quella sestina playoff dentro la quale il Sassuolo, che da quinto in classifica ha 15 punti in più degli orobici è ben saldo, ma sempre temibile. Vale doppio, la gara odierna per la squadra di casa che spesso, in stagione, pur firmando acuti importanti, ha fallito l’appuntamento con il ‘salto di qualità’. Oggi ci sarebbe l’occasione di farlo, il ’salto’, con addosso anche i riflettori della diretta televisiva di Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Riusciranno i nostri eroi?

La classifica. Lecce 59 punti; Fiorentina 51; Torino 49; Roma 48; Frosinone, Sassuolo 46, Juventus 43; Bologna, Empoli, Inter, Sampdoria 39; Hellas Verona 38; Cagliari 36; Milan 33; Atalanta, Napoli 31; Udinese 16; Cesena 9.