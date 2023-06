"Per noi grande stagione Oggi siamo stati puniti da episodi dubbi"

"Grande soddisfazione per una stagione importante. Non siamo stati fortunatissimi, meno che mai contro di loro". Il dopogara di Francesco Palmieri, Responsabile del vivaio neroverde, è pieno di orgoglio e di rimpianti. "Ci sono episodi da rivedere e decisioni non chiare, ma – dice Palmieri – proviamo a non pensarci, anche perché l’obiettivo, fare meglio possibile, lo abbiamo raggiunto. Ovvio che arrivati qui speravano di andare avanti...". Si ferma qui, Palmieri, che rivede mentalmente l’ammonizione (Rigore? Simulazione? Per l’arbitro la seconda) a D’Andrea ed un possibile fuorigioco sul primo gol leccese e rimpiange "70’ che ci hanno visto fare una grande partita: credo meritassimo di più, anche se il Lecce ha fatto quanto doveva e merita i complimenti". Amaro anche Bigica: "Usciamo consapevoli di avere fatto il massimo contro una squadra forte. Siamo stati puniti da episodi tutto sommato dubbi, ma abbiamo fatto un grande percorso. Peccato –chiude – sia mancato l’ultimo step".