Per Sanmichelese e San Felice sono prove delicate

Unidici modenesi in campo alle 15 in 7 anticipi. Doppia trasferta in Promozione per Sanmichelese e San Felice: nel girone ’B’ i sassolesi (un punto in 2 gare) sono scivolati a -4 dai playoff e vanno sul campo del Baiso terzo a +6, nel girone ’C’ i giallorossi quinti ma capaci di vincere appena una volta nelle ultime 9 sono attesi sul campo del Casumaro. In Prima ’D’ cambiano orario e campo di Pavullo-Maranello, che giocano alle 18,30 al ’Ferrari’ di Fiorano per il rischio neve, con la capolista di Russo (20 punti nelle ultime 8) che prova ad allungare il +6 sulla Madonnina seconda. Due gli anticipi in Seconda, nel girone ’E’ Rubierese-Spezzanese e nel girone ’F’ Campogalliano-Carpine, in Terza ’A’ c’è Real Modena-A. Solignano e in Terza ’B’ 4Ville-Cortilese.

Rinvii. Per la neve in Terza ’A’ sono state rinviate Bortolotti-Terre di Castelli, Prignanese-Palafitta e Real Dragone-Montefiorino, cambiano campo per la neve in Prima ’D’ Lama-Sammartinese (’Bortolotti’ di Formigine), in Prima ’E’ Corticella-San Damaso (’Biavati’ sintetico), Monteombraro-Pontevecchio (a Crespellano sintetico 17,30) e Valsetta-Solignano (Vado sintetico 17,30). Eccellenza. Domani in campo la 4a di ritorno. Ecco i pronostici di Vincenzo Corrente e le ultime dai campi. Cittadella-Modenese 1X. Per il derby Cattani al completo, mentre Pittalis deve rinunciare a Lusvarghi squalificato, ko De Pietri e Alessandro Borghi. La Pieve-Sasso Marconi X. Granata reduci da 4 ko di fila. La capolista (out solo Nait) sul campo del fanalino. Vignolese-Anzolavino (a Savignano) X. Rossoverdi alla sfida salvezza senza Dardani infortunato. Castelvetro-Nibbiano X2. Domizzi non ha Giordano. Formigine-Fidentina 1X. Ko Iattici, in dubbio Balestri, torna Habib.

d.s.