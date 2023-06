Per sostituirlo piace Musah

Cerca all’estero il possibile sostituto di Frattesi, il Sassuolo. Che avrebbe individuato un profilo possibile – ma chissà quanto contendibile, visto che lo ‘puntano’ anche Milan e West Ham e costa tra i 15 e i 20 milioni – Yunus Musah. Nato a New York e trasferitosi prima a Londra – era nel vivavio dell’Arsenal – e poi in Spagna, 20 anni compiuti a fine novembre, è un giocatore versatile che può fare la mezzala così come agire alle spalle dell’attacco, da trequartista. Al Valencia da tre stagioni, nel corso delle quali ha giocato 93 gare, Musah vanta anche una buona esperienza internazionale con la nazionale USA, con cui ha disputato i Mondiali in Quatar: la scorsa estate era nel mirino di Juventus e Fiorentina e oggi il Sassuolo, a sentire radiomercato, ne valuta le potenzialità con l’attenzione dovuta. L’impressione è che se i neroverdi dovessero bussare alle porte del Valencia con un’offerta robusta, pare non le troverebbero chiuse. Com’è che si dice? Se son rose…