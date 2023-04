Per Virtus ed Emilia un turno fondamentale in chiave playoff

Vetrina per la Serie D oggi nel futsal modenese, dopo che tutte le modenesi sono uscite di scena dai playoff di C1 e C2 e in attesa che il Modena Cavezzo giochi sabato il playoff col Giovinazzo. Oggi in D si gioca la penultima di regular season che decide i piazzamenti playoff. Arbitro della volata per il 5° posto della Virtus Cibeno sarà la già promossa Pro Patria San Felice, che alle 15 gioca a Carpaneto sesto a -1 dai carpigiani, coi giallorossi che cercano la 17esima vittoria di fila. Impegno tutto in salita per la stessa Virtus, che alle 15 riceve alla Vallauri lo Shqiponja secondo: solo un successo può tenere in gioco la squadra di coach Martinelli che oltre a difendere il 5° posto deve evitare anche di andare a -10 dal secondo (ora è a -7), forbice che farebbe saltare la semifinale playoff. Un discorso, quello del 2° posto, che riguarda da vicino anche l’Emilia Futsal (terzo a -3 dallo Shqiponja), che riceve alle 15 il Fabbrico a Monteveglio. Altre gare: Corte-Legione Parmense e Celtic-Sp. Sant’Ilario. Classifica: Pro Patria 48, Shqiponja 32, Emilia Futsal 29, Sant’Ilario 27, Virtus Cibeno 25, Carpaneto 24, Celtic 20, Corte 12, Fabbrico 8, Legione Parmense 7.