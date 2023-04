Pergreffi, cuore di capitano. Renzetti super

GAGNO 6 In una gara in cui il Perugia non tira mai nello specchio della porta, si limita a uscite sicure e amministrazione.

OUKHADDA 6 Gara diligente. Regala suo malgrado un brivido nel finale quando regala un corner e nella mischia successiva i perugini reclamano un fallo di mano che il Var fortunatamente smentisce.

SILVESTRI 6,5 Si disimpegna con senso della posizione ed esperienza, e quando c’è bisogno non disdegna di spazzare senza troppi fronzoli.

PERGREFFI 7 Cuore di capitano. Nella battaglia dei sedici metri si erge sempre a baluardo e nel finale salva su un tiro da fuori che avrebbe potuto creare più di un brivido a Gagno.

RENZETTI 7 Sulla sua fascia non c’è spazio per le iniziative del Perugia. Gran senso del tempo negli anticipi e in fase offensiva crea più di un grattacapo ai padroni di casa. Esce dopo aver dato tutto. (38’ st Coppolaro 6 Nel finale recupera un paio di palle importanti).

MAGNINO 6,5 Gara di sostanza a centrocampo, palloni recuperati e buone ripartenze in una gara in cui mostra buona condizione fisica.

GERLI 7 Controllato a uomo come all’andata, nel primo tempo fatica a trovare spazio. Il gol che trova a inizio ripresa gli dà nuove energie e morale e disputa un gran secondo tempo.

ARMELLINO 6,5 Va vicino al gol al quarto d’ora con un colpo di testa che batte sulla parte superiore della traversa. Nella mischia che porta al gol canarino il primo tiro, respinto da Furlan, è suo.

FALCINELLI 6,5 Parte bene, poi nella prima frazione ha qualche passaggio in cui è un po’ macchinoso, poi nella ripresa riprende a fare il suo solito buon lavoro Prova a trovare il raddoppio da fuori, Furlan glio devia il tiro in angolo. (40’ st Duca 6,5 Pochi minuti ma di grande peso specifico. Sfiora il raddoppio con un bel tiro a giro e soprattutto conquista due punizioni che spezzano il forcing perugino). TREMOLADA 6 Un paio di buone intuizioni, come quando a fine primo tempo lancia Strizzolo in profondità in una buona ripartenza. In altre occasioni dà l’impressione di scegliere la soluzione meno facile. (17’ st Ionita 6 Rientra dopo diverse settimane ed ha il merito di stare in campo con ordine e senza farsi prendere dalla voglia di strafare).

STRIZZOLO 6 Va in campo non al meglio ma il suo fisico alla Hrubesch gli consente di andare a spizzare quasi tutti i palloni che arrivano nella sua zona costringendo a lavorare la difesa perugina. (17’ st Diaw 6 Col Perugia che attacca per recuperare si aprono spazi. Costringe Struna a un fallo da ultimo uomo che però non genera un rosso che pareva evidente).

Alessandro Bedoni