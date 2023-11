Pergreffi, derby alle porte: "Vinciamolo per la città"

Prima di tutto, giusto per concedere una breve risposta a domanda su quanto detto da Luca Cigarini in merito a quanto sia sentito tale appuntamento per la Reggiana ("Il nostro vero derby è con il Parma", ha affermato il centrocampista granata) capitan Pergreffi (foto), con la solita diplomazia è sportività dice: "Anche il nostro vero derby è con il Bologna, ma c’è rispetto per una sfida che da anni va avanti tra Modena e Reggiana e si tratta di una gara sentita nonostante queste piccole sottigliezze".

Nessuna polemica, nessuna battaglia dialettica a distanza, non ce ne sarebbe alcun bisogno e non sarebbe nemmeno nello stile del canarino. È bello che l’atmosfera, giorno dopo giorno, si animi di argomenti che precedono il fischio d’inizio di sabato, davanti ad un pubblico (a ieri 5mila i biglietti venduti, di cui 1.650 nel settore riservato agli ospiti) molto vicino a quello che il Modena di Tesser vide coi propri occhi nel giorno della promozione in B con il Pontedera, mentre la Reggiana si arrese ad un ulteriore anno di purgatorio per poi raggiungere i gialli in cadetteria.

E rieccole qui, le due duellanti di quell’anno incredibile: "A distanza di quasi due anni credo che le cose siano cambiate un po’, ma l’adrenalina che queste partite trasmettono è unica – ha raccontato Pergreffi – non c’è bisogno di prepararle, durante la settimana si è focalizzati solo su quello. È sentitissima, sia dalla città che da ognuno di noi giocatori. Anche personalmente, quando cammino per le vie di Modena o quando lo fa mia moglie, qualche tifoso ci ferma e ci chiede di dare il massimo o di vincere. C’è un’attenzione particolare, come per Parma, noi proveremo a fare proprio come al Tardini per dare una gioia alla nostra gente". Il campo dice che tra canarini e granata ci sono sette punti di differenza ma anche una filosofia a tratti opposta: "Loro hanno una identità, sono molto ordinati in difesa – ha continuato Pergreffi – noi dobbiamo mettere in pratica quello che abbiamo fatto dalla prima giornata ad oggi, seguire il pensiero del mister perché grazie a questo arriviamo ad ogni appuntamento consci delle nostre capacità. Lavoreremo per questo. Parma? L’abbiamo pareggiata con un po’ di rammarico, eravamo vicini al bottino pieno. Credo che dal punto di vista dell’attenzione e della voglia di essere protagonisti ci siamo stati alla grande".

Ora, è bene fare tutti gli scongiuri del caso. Ma è bene ricordare che Pergreffi, dal Modena di Tesser in avanti, non ha ancora perso un derby: "Si è pura scaramanzia – sorride – ma è quello che cerco di trasmettere ai ragazzi anche in settimana. Queste partite sono questione di onore, oltre alla tecnica bisogna mettere in campo qualcosa in più perché rappresentiamo la città ed è giusto affrontarle con tutto quello che abbiamo dentro".