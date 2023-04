Pergreffi e Silvestri tengono Gerli ci mette testa e gambe

GAGNO 6 Poco impegnato dagli attaccanti spallini, i brividi glieli regala Nainggolan che però non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Nel finale smanaccia in angolo un colpo di testa di Moncini.

OUKHADDA 6 Partita fisica, nella ripresa sposta in avanti il suo raggio di azione mettendo in mezzo più di un traversone e guadagnando un paio di corner. In ripiegamento gioca senza particolari affanni.

SILVESTRI 6,5 Il giallo, francamente esagerato, che rimedia nel primo tempo lo condiziona un poco, ma la sua partita è comunque gagliarda. Nel finale un gran salvataggio di Meccariello gli nega il gol.

PERGREFFI 6,5 Primo tempo senza grossi problemi, cresce nella ripresa non concedendo quasi nulla alla prima linea spallina.

RENZETTI 5,5 Quarantacinque minuti non brillantissimi, con un pallone sanguinoso perso in uscita che fortunatamente la Spal non sfrutta. Appare in affanno, e Tesser lo toglie all’intervallo. (1’ st Ponsi 6,5 Entra bene in partita, confermando che il suo percorso di crescita sta continuando. Butta in mezzo qualche pallone che crea insidie alla difesa ferrarese).

MAGNINO 6 Partenza confortante, poi un paio di palloni persi sul pressing del centrocampo spallino. Si riprende e gioca una ripresa di sostanza, ha sui piedi l’ultima occasione dei gialli ma il suo tiro viene rimpallato in corner.

GERLI 7 Nel primo tempo non impeccabile dei gialli è l’unico che ha gamba ed idee chiare, recuperando palloni e giocando a testa alta. Spende tantissimo ed è inevitabile un pizzico di calo nel finale.

IONITA 6,5 Prima frazione senza errori ma un poco timida, seguita da una ripresa decisamente più tonica nella quale va vicinissimo al gol quando un suo fendente da fuori colpisce il palo ad Alfonso battuto. (27’ st Duca 6 Contribuisce ad avanzare il baricentro della squadra, prova a dailogare con gli attaccanti in spazi stretti e guadagna un paio di angoli).

FALCINELLI 5,5 E’ reduce da qualche problema fisico e questo lo condiziona. Aggiungiamo poi che dopo pochi minuti subisce un colpo in un contrasto, e da lì in avanti, a parte una conclusione sull’esterno della rete, non riesce a fare la sua solita partita. (10’ st Strizzolo 6 Fa quello che gli viene chiesto, va a spizzare palloni di testa e tiene alta la squadra).

TREMOLADA 5,5 Non in una delle sue giornate migliori. Fatica a tenere i collegamenti tra centrocampo ed attacco, e a parte una punizione sulla barriera non combina gran che. (1’ st Giovannini 6,5 Il suo ingresso accorcia la squadra e regala dinamismo alla fese offensiva. Nel finale calcia da fuori a colpo quasi sicuro ma il pallone esce di un soffio).

DIAW 6 Nel primo tempo paga la troppa distanza tra i reparti, e nella ripresa Alfonso gli nega il gol con una gran parata. (40’ st Bonfanti sv Rientra dopo un discreto stop. Ruba un bel pallone nel finale che innesca l’ultima occasione dei gialli con Magnino).

Alessandro Bedoni