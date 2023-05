Pergreffi rivive la prima stagione in B "Ho provato emozioni fortissime"

"Se ritorno indietro di un anno... campionato vinto, trovare la B ad un’età non giovanissima, ho provato emozioni fortissime". A riavvolgere il nastro dell’ultimo anno gialloblù è il capitano, Antonio Pergreffi, uno dei migliori (se non il migliore) anche secondo il nostro pagellone pubblicato ieri mattina sulle colonne del Carlino. Le titubanze iniziali, poi la solidità del gruppo a fare la differenza: "C’era entusiasmo in tutte le componenti, nonostante ci fossero tanti ragazzi alla loro prima esperienza in B – ha raccontato ai microfoni di Trc, alla trasmissione ’Let it B’ – anche io non l’avevo mai fatto, ho provato orgoglio. Ho giocato quasi tutte le partite e per me è stato soddisfacente, mi sono misurato in un campionato superiore e ho dimostrato il mio valore. All’inizio, il derby col Sassuolo è stato un derby delle illusioni. Forse, inconsciamente, ci ha fatto credere di essere troppo forti e nelle prime giornate di campionato abbiamo fatto fatica, c’erano le voci su Azzi e tante dinamiche che un po’ ci hanno tolto. Ma che soddisfazione vincere un derby del genere...". Il percorso è stato in avvio tortuoso, la morale della favola è arrivata subito ai giocatori canarini: "C’erano incognite, ricordo la prima col Frosinone – ha continuato – e abbiamo visto che il mezzo errore o la mezza disattenzione la paghi a caro prezzo, a differenza della serie C. Non siamo stati fortunati col calendario all’inizio, ma sapevamo di avere un gruppo forte e solitamente, prima o poi, facendo quadrato la negatività svanisce e il mister è stato bravo, con la sua esperienza a farci uscire da quel momento ed è iniziato il nostro cammino". E il Modena con l’acqua alla gola non si è mai trovato, grazie a quella celebre capacità di saper reagire sempre: "Anche se, quando potevamo fare il saltino verso le zone playoff abbiamo sempre steccato – ha detto Pergreffi – da quel punto di vista qualcosa ci è mancato. I due derby con Parma e Spal strepitosi, stavamo tutti bene. La doppietta col Como? Me la ricorderò per tutta la vita".

Alessandro Troncone