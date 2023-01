Perugia, che numeri: servirà la miglior Modena

di Alessandro Trebbi

Non solo i numeri ma soprattutto i numeri. Sono le cifre della Sir quelle che spaventano e certificano una supremazia pronosticabile, certo, ma non in queste proporzioni. Guardando alle statistiche come hanno fatto in Umbria con due terzi di campionato alle spalle, si ha la conferma di un percorso strepitoso. Partendo dal dato dei break point conquistati (405) nonostante Perugia sia la squadra che ha giocato meno set di tutti. Al servizio i bianconeri sono la squadra con più ace (108, 2,08 a set) mentre la linea di ricezione di Anastasi si conferma la più precisa (26.7% di perfetta). Le cose non cambiano andando sotto rete. La Sir Safety Susa è la formazione più performante in attacco con la miglior percentuale (54,7%), il minor numero di errori diretti (61) ed il minor numero di murate subite (81). A muro poi i bianconeri sono la prima della classe per muri vincenti in base ai set disputati (2,60). Tutti numeri di squadra, sintomo che la rotazione continua di giocatori operata da Anastasi non ha intaccato l’alto livello generale del sestetto in campo. Andare a intaccare queste basi di rendimento è e sarà per tutti un’impresa ma il vantaggio di Modena è quello di poterci provare senza nessuna pressione e col braccio sciolto, la mente libera.

Roberto Russo. I giocatori allenati da Andrea Anastasi non abbassano comunque la guardia nonostante il vantaggio abissale sulla seconda, Modena appunto, e un primo posto finale in regular season ormai in cassaforte e che potrebbe diventare matematico proprio al PalaPanini domenica: "Sappiamo che domenica ci aspetta una partita difficile ed un’altra battaglia – spiega il centrale della Sir e dell’Italia Roberto Russo, che a quanto pare non ha nessuna intenzione di prendere sotto gamba il match con la Valsa Group –. Modena ha alzato notevolmente il suo livello di gioco, viene dalla sconfitta a Milano per cui avrà voglia di riscatto ed in casa contro di noi sarà sicuramente molto carica. Per noi è un’altra gara nella quale concentrarci sulla nostra metà campo e provare a migliorare il nostro livello di gioco. Dall’altra parte della rete ci sono grandi giocatori, come ad esempio Bruno, Ngapeth e Stankovic. Dovremo cercare di limitarli, li studieremo ed affronteremo al meglio il match cercando di metterli in difficoltà e di tornare a Perugia con i tre punti in palio".