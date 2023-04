"Perugia tabù da sfatare Leggerezze? No, tensione"

di Rossano Donnini

Il Modena va alla ricerca di punti sul campo del Perugia, dove non ha mai vinto, contro una squadra reduce da una rocambolesca sconfitta interna contro la Reggina nel recupero di mercoledì. "Nel primo tempo il Perugia ha dimostrato di stare molto bene, mostrando intensità e fisicità, non lasciando giocare l’avversario" afferma Attilio Tesser, che aggiunge: "Anche il Frosinone ha fatto fatica contro il Perugia, una squadra a cui Castori ha dato un’identità ben precisa, gioca sempre in verticale ed è tosta in ogni situazione. Sappiamo che ci aspetta una partita molto importante e difficile, dove dovremo avere la massima concentrazione e uno spirito battagliero. L’approccio alla gara sarà importante e non perdere palloni diventerà fondamentale". Arriverà la prima vittoria a Perugia?

"Faremo di tutto per sfatare il tabù che non ci vuole vittoriosi su quel campo, in questo campionato siamo già riusciti a raccogliere punti dove non era mai successo ed è accaduto anche la passata stagione. La squadra è consapevole di dover ottenere punti, leggerezze non ne ho mai viste, c’è solo un po’ di tensione in più, si sente l’importanza che ogni partita assume". Già all’andata il Perugia, come il Cittadella domenica scorsa, ha controllato a uomo Gerli, condizionando il gioco del Modena. Ha qualche soluzione alternativa?

"Prepariamo le partite cercando di avere delle possibili alternative quando il nostro play è sottoposto a marcature che lo limitano, giocando con un vertice basso ne abbiamo la consapevolezza. Contro il Cittadella ci abbiamo provato sviluppando di più il gioco sugli esterni". Panada, che poteva essere l’alternativa a un Gerli un po’ in affanno, contrariamente agli altri giovani in rosa non è riuscito ad affermarsi: perché? "Gerli non mi è sembrato in affanno. Panada è partito titolare a inizio campionato poi ha incontrato difficoltà ad adattarsi, ha perso la fiducia in se stesso ma si sta riprendendo. Si allena con grande impegno, e se Gerli dovesse saltare qualche partita per squalifica, infortunio o stanchezza avrei la massima fiducia in lui".

Quanto conta non avere l’allenatore in panchina, come capita al Perugia con Castori squalificato?

"Penso che siamo in una fase talmente avanzata del campionato che la presenza dell’allenatore è importante ma non fondamentale".

Che rapporto ha con Castori?

"Buono. Quando ho avuto bisogno di notizie su certi giocatori me le ha fornite, come ho fatto io con lui".

Qual è stata l’impresa più rilevante fra la sua con il Novara e quella di Castori con il Carpi?

"Il Novara la Serie A l’aveva già conosciuta, il Carpi c’è arrivato per la prima volta. Sono state due imprese meravigliose".

ULTIME DUE GIORNATE: ecco gli orari, Benevento-Modena alle 14 (il 13 maggio) e Modena-SudTriol alle 20.30 (il 19 maggio).