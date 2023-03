"Pessimo approccio"

Punta ancora il dito sulla mancanza di concentrazione dei suoi mister Matteo Contini nell’analisi della gara con la Giana. "La partita si è messa in salita subito – spiega il tecnico – il gol di Perna ci ha tagliato le gambe e dopo poche azioni è arrivato il raddoppio. Continuiamo a peccare di concentrazione negli episodi, specialmente contro queste squadre così forti. Questi cali di tensione ci stanno impedendo di cogliere quanto meriteremmo. Nella ripresa abbiamo giocato la partita che avremmo dovuto disputare per tutti i 90’: purtroppo è troppo poco, lo sappiamo. Cicarevic? Ha subito un brutto colpo alla caviglia, vediamo come sta". Per Aimen Bouhali "c’è enorme rammarico per aver approcciato male alla gara ed aver subito due reti nei primi 20’. Ora non abbiamo scelta: dobbiamo rientrare il prima possibile nei play off che a questo punto diventano l’obiettivo minimo stagionale".