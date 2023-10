Petre "Quel gol a Bari è un ricordo speciale"

Chissà quale rima aveva in serbo per un suo gol lo storico speaker del Modena Stefano Casolari. Forse non lo sapremo mai. Ma Ovidiu Petre, il centrocampista rumeno che giocò nel Modena nella stagione 20112012, una rete l’aveva segnata. Ma in trasferta, allo stadio San Nicola di Bari, una marcatura che significò l’ultimo successo dei gialloblù nell’impianto pugliese, lo stesso che vedrà in scena i canarini il prossimo 21 ottobre, sabato alle 14, alla ripresa del campionato dopo la sosta per lasciare spazio alle nazionali. Era il 21 gennaio 2012, e Petre impattò alla perfezione di testa un corner calciato in modo egregio da Di Gennaro dopo 9 minuti di gara: un gol che bastò a portare a casa la partita. Il centrocampista arrivò a Modena con grandi aspettative, visto un curriculum che vantava 24 presenze in nazionale e più di una gara giocata in Champions con i turchi del Galatasaray. La sua fu una stagione non fortunatissima e costellata da parecchi problemi muscolari, tanto che alla fine collezionò soltanto 19 gettoni, rescindendo dopo un solo anno il triennale che aveva firmato l’estate precedente passando al Timisoara. Siamo riusciti a rintracciarlo al telefono, e in un italiano ancora buono il quarantunenne ex giocatore ha fatto volentieri una breve chiacchierata con noi.

Petre, come sta?

"Bene, grazie. Mai mi sarei aspettato una telefonata da Modena. Sapere che qualcuno ancora mi ricorda mi fa un piacere immenso".

Cosa fa ora? È rimasto nel mondo del calcio?

"Certo, faccio il match analist per lo Steaua, siamo in testa al campionato rumeno".

L’abbiamo chiamata per quel gol a Bari, Lo ricorda?

"E come potrei dimenticarlo? È stata la mia unica rete nel Modena, ed anche il mio ultimo gol in assoluto della mia carriera, per questo ne ho un ricordo speciale. Ci fu un corner molto bello e tagliato di Di Gennaro, ho impattato molto bene di testa e ho segnato. Mi ricordo che appena entrati in campo mi fece impressione lo stadio di Bari, grandissimo, anche se quel pomeriggio c’erano molti spazi vuoti sugli spalti".

Quel Modena che vinse al San Nicola era allenato da Cuttone, che aveva preso per un po’ di giornate il posto di Bergodi...

"Sì, in panchina c’era lui. Ma tutti noi eravamo rimasti legatissimi a Bergodi, io in particolare perchè era stato lui a volermi portare a Modena. Alla fine tutta la squadra spinse affinchè tornasse, e quando rientrò sulla panchina facemmo un bellissimo finale di campionato. Se non fosse tornato in panchina non so se alla fine avremmo mantenuto la B".

A proposito di Bergodi, immagino che vi sentiate ancora... "Certo, lui allena il Rapid Bucarest, siamo avversari... ma il rapporto umano c’è sempre ed è molto bello, anche con il suo vice storico Gigi Ciarlantini che condivide con lui ogni avventura calcistica".

Torniamo alla sua stagione a Modena. Cosa ricorda della città?

"Soprattutto che era un posto molto bello per viverci. Una città tranquilla con gente simpatica. A mia moglie piaceva moltissimo abitarci".

Ha più visto qualcuno dei compagni di allora?

"No, purtroppo".

A Modena, calcisticamente parlando, forse i tifosi da lei si aspettavano qualcosa di più... "Quando arrivai venivo da un campionato in Arabia, con l’Al Nassr, mi allenava Walter Zenga. Dopo quella stagione venni a Modena non al massimo della condizione fisica, ma ero convinto che nella Serie B italiana non avrei avuto grossi problemi. Invece mi resi conto subito quanto fosse difficile questo campionato, mai mi sarei aspettato che la B nel vostro paese fosse un torneo di così grande livello. Purtroppo sono andato incontro a diversi problemi muscolari e non avete visto il vero Petre, se avessi avuto più tempo vi avrei fatto divertire. Peccato, la mia avventura a Modena è durata un anno solo".

Cosa vuol dire dopo undici anni ai tifosi modenesi?

"Che il lungo centrocampista con la 5 non li ha scordati e manda loro un grande saluto".