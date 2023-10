Petrella fa subito festa col suo PalaPanini. Valsa Group, rimonta nel segno di Davyskiba

VALSA GROUP MODENA

3

ALLIANZ MILANO

2

(25-19 12-25 21-25 26-24 15-12)

Modena: Sapozhkov 21, Bruno, Juantorena 14, Rinaldi 11, Sanguinetti 8, Stankovic 7, Federici (L), Davyskiba 12, Gollini, Boninfante, Brehme 1, Pinali R ne, Sighinolfi ne, Pinali G (L2) ne. All. Petrella.

Milano: Dirlic 6, Zonta 2, Kaziyski 12, Ishikawa 19, Piano 15, Loser 9, Catania (L), Vitelli, Reggers 3, Mergarejo 3, Starace ne, Cololbo ne, Fernando ne, Innocenzi ne. All. Piazza.

Arbitri: Lot e Curto.

Note: spettatori 4200. Durata set: 24’, 22’, 32’, 34’, 20’. Tot: 2h12. Modena: ace 6, bs 25, muri 3, errori totali 36. Milano: ace 3, bs 18, muri 21, errori totali 25.

La prima vittoria non si scorda mai. Non si può scordare davanti a un PalaPanini infuocato, 4200 persone per un catino già incandescente. Non si può scordare all’esordio sulla panchina in SuperLega davanti alla propria gente. Difficilmente la potranno scordare Osmany Juantorena, scelto da Bruno per il primo punto e il primo boato, per avere il palasport subito dalla parte del suo eterno rivale, e Vlad Davyskiba, mvp decisivo in tutti gli scambi caldi degli ultimi due set, buttato nella mischia anche da opposto da un coraggioso Francesco Petrella, l’esordiente in panchina di cui sopra. Modena-Milano è stata una partita vibrante, zeppa di errori (36 quelli gialloblù) e di giocate spettacolari, di nervi ballerini e attributi d’acciaio, di capovolgimenti di fronte a volte anche inspiegabili come da prassi per un inizio di stagione nel quale la Valsa Group ha già capito due cose, collegate tra loro: bisognerà lottare, su ogni palla; Bruno e compagni sanno farlo. Dopo due set a senso unico e un finale di terzo nel quale Sapozhkov non concretizzava e Milano sì, Modena ha saputo rialzarsi appoggiandosi a un inedito schema a tre schiacciatori e a un Bruno che dopo aver fatto a cazzotti con la palla per due set ha pensato bene di prendere a cazzotti, di nuovo, i suoi avversari. Un 3-2 meritato al cospetto, va detto, di una Milano (senza Paolo Porro) devastante a muro, assolutamente discontinua in attacco.

Al pronti via Petrella sceglie a sorpresa di schierare Rinaldi al fianco di Juantorena, mentre Sanguinetti e Stankovic compongono la coppia di centrali. Modena inizia con qualità, soprattuto in difesa, un assolo fino al 25-19. Il secondo set inizia con un copione inverso, Milano scappa sul servizio innocuo di Zonta, il resto lo fa Kaziyski in un set pieno di errori e di murate per la Valsa Group che si trascina fino al 12-25. Parte meglio Milano anche nel terzo, il parziale è equilibrato ma un paio di murate di troppo (dal sempre ostico Piano) segnano l’1-2. Nel quarto, con Milano che sente ormai in mano la partita pur avendo cambiato opposto, Petrella s’inventa una mossa inattesa: Davyskiba rientra ma al posto di Sapozhkov, e dalla seconda linea imbastisce il sorpasso. Sul 23-24 match point annullato a Milano, poi 26-24 con l’ace proprio del bielorusso. Nel tie-break il 12-6 sembra definitivo, Modena si incarta ma chiude 15-12 con Rinaldi per il tripudio del PalaPanini.

Alessandro Trebbi