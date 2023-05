Pgs, salvezza ancora possibile

GANACETO

3

CASTELLARANO

4

GANACETO: Melli, Boschetti, Pastorelli, Sghedoni, Amadori (75’ Pulga), Accettone, Reggiani (83’ Bonini), Mazzini (90’ Bonissone), Caselli, Dago, Della Casa (14’ Cavoli). A disp. Schena, Adusei, Giovanardi, Mazzola, Carelli. All. Bonissone

CASTELLARANO: Lanzotti, Andreoli, Paglia (80’ Galli), Bertolani, Muratori, Guicciardi, Nadiri (46’ Ivashko), Bovi (58’ Ingrami), Bettelli, Turci (75’ Solla), Belfasti. A disp. Frau, Stoppelli, Hardy, Galli, Buffagni. All. Cavalli

Arbitro: Bella di Bologna

Reti: 7’ (rig.) Caselli, 29’ (rig.) Belfasti, 49’ Pastorelli, 62’ (rig.) Dago, 67’ Muratori, 71’ Ingrami, 75’ Ivashko

Il Ganaceto avanti 3-1 in 8’ si butta via, perde 4-3 e vede la salvezza allontanarsi. Dopo i rigori di Caselli e Belfasti (1-1) al 49’ Pastorelli in tap in fa 2-1 e Dago su rigore (Caselli steso da Guicciardi) fa 3-1. Ma il Castellarano rimonta: al 67’ Muratori in mischia accorcia, al 71’ Ingrami parte da solo per il 3-3 e al 75’ altro tap in di Ivashko per il 4-3.