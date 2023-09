Piancastelli trionfa in Usa Aspettando il Mondiale

Erika Piancastelli, atleta modenese di softball a livello mondiale, continua come professionista la grande avventura da protagonista, sempre con la valigia in mano fra tre continenti. Ultima performance in ordine di tempo ha visto la stellare Erika, con una grande performance nel Torneo softball di caratura mondiale al Park Way Bank Sports Complex a Rosemont stato dell’Illinois, in agosto, riservato dagli organizzatori alle migliori 56 atlete softball a livello mondiale.

Le squadre a rotazione vengono cambiate in tutte le cinque settimane, del torneo, per mettere in luce i reali valori tecnici di softball, per un totale competitivo di 15 partite utili per tutte le valutazioni. Erika da grande protagonista, in classifica generale

ha maturato la 28° posizione (su 56 grandi atlete), col punteggio di 1154 punti. Maturati con battute valide (singolo, doppio, triplo) fuori campo e basi rubate, oltre a 10 punti per ogni inning vinto. Regina assoluta l’americana Odicci Alexander con 1994 punti ha sbaragliato tutte le avversarie. Erika e’ reduce nel 2023 di una strepitosa classifica generale, dopo il 13° posto nel 2022, il 22° nel 2021, col prestigioso 4° posto nella prima edizione 2020 a Chicago. Il livello altissimo di caratura mondiale, ha un grande seguito negli States, con stampa, mass media, dirette Tv di tutte le gare in calendario.

Erika sempre piu grande “stella” è risultata per punteggi e performance tra i migliori esterni di ruolo con media battuta mb 353 con casacca numero 34. Prima del torneo intercontinentale negli States Illinois, ha vestito la maglia azzurra, in luglio, dopo un periodo di assenza, per gli impegni a livello mondiale da professionista. "Una Gioia immensa attesa da tempo aver difeso, i colori azzurri della mia nazionale azzurra con le mie compagne, grandi amiche del softball italiano. Grande risultato, qualificare la nostra nazionale al XVII° Coppa del Mondo Softball Confederetion in Italia nel’ 2024". Le azzurre hanno giocato le gare accesso Coppa, a luglio nel Friuli Venezia Giulia. Con qualifica tra le 8 regine softball di Coppa Mondiale, con l’Italia come new entry Italia. Giocherà nel 2024, contro le grandi favorite per la vittoria finale: Giappone (medaglia oro alle olimpiadi Tokio), Usa, Canada su tutti i team, oltre Portorico, Australia, Olanda, Cina. Una grande opportunita’ per il softball italiano, salito nel ranking mondiale all’ 8° posizione con 1870 punti. Conclusa la stupenda avventura negli States, Erika in settimana è rientrata in Giappone nel campionato professionistico softball, col suo team Galaxy Stars Kyoto, finalista play off scudetto neo promossi nel 2022, con un terzo posto stagionale 2023 che vale un play off da protagonisti.

Giorgio Antonelli