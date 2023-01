Piandelagotti brilla allo ’Skiri’

Continua a fare bella mostra di sé lo Sci Club di Piandelagotti, con gli atleti più giovani. Lo scorso fine settimana, allo Skiri Trophy di Val di Fiemme, sulle impegnative piste del Centro del Fondo di Lago di Tesero in Trentino, il sodalizio sportivo nato con la passione per lo sci di fondo ha conquistato importanti piazzamenti. Su tutti da segnalare Jenna Lamberti, 9a nella categoria ragazze femminili, e Michela Biondini, 19a nella categoria allievi femminili. Nella categoria cuccioli femminili un buon 38esimo posto per Chiara Gualtieri e un 47esimo per Alice Tazzioli. Buon risultato anche per Mattia Gualtieri, 35esimo nella categoria ragazzi maschili.

Infine, piazzamenti degni di nota anche per altri talenti: Luca Tazzioli e Achille Galvani (baby maschili), Adele Doni e Agnese Biondini (baby femminili), Lia Fontana e Irene Galvani (cuccioli femminili), Lorenzo Biondini (cuccioli maschili). Lo Skiri Trophy, ’Trofeo Topolino’, richiama migliaia di giovani fondisti.

Generoso Verrusio