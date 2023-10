Piazza d’onore per Luca Paletti

Piazza d’onore tra gli under 23 per Luca Paletti nella Internazionale di Jesolo, mentre tra le juniores la migliore del Team Ale Cycling Modena è risultata Valeria Terzi. Il portacolori della Bardiani CSF, società che dal prossimo anno avrà un title sponsor modenese, il VF Group di S.Felice sul Panaro, è giunto al quinto posto assoluto nella gara open, cogliendo un bell’argento alle spalle del tricolore Filippo Agostinicchio, mentre il vignolese Enrico Benassati ha concluso al 15° posto la sua seconda esperienza nel fuoristrada. Note positive per le juniores della Team Manager Milena Cavanicon la prova delle due leader Pighi e Martinoli impegnate oggi nella prova della Coppa Svizzera Cross con Valeria Terzi (6^) ed Alice Pascucci (9^) entrambe nella top ten.

A. Giusti