Piazza d’onore per Richeldi a Cerese Al Giro Covili a ridosso della maglia rosa

Giornata di grande ciclismo giovanile a Novi di Modena con dominio degli atleti extraregionali, mentre il giovanissimo Flavio Mattia Richeldi (Cicl.Maranello) ha colto l’ennesima piazza d’onore a Cerese (Mn) e lo juniores gialloblù Armin Caselli (Team Paletti) è giunto 8° nella classica delle Strade Bianche a Brolio (Arezzo). Al Giro d’Italia il pavullese Luca Covili ha concluso la tappa di Bergamo giungendo a ridosso della maglia rosa, concludendo la seconda settimana in buone condizioni: dopo il riposo di oggi, domani cercherà di migliorare la classifica nel tappone del Bondone. A Novi con l’organizzazione della Ciclistica Novese hanno aperto le ostilità gli esordienti del 1° anno con successo in solitudine del lombardo Riccardo Longo (Team Serio) migliore dei modenesi 10° Simone Orlandi (Pol.Sanmarinese); tra gli esordienti del 2° anno ancora fermo per infortunio Marcello Pelloni (Maranello). Successo del lombardo con Matteo Maggioni(Costamasnaga) con nessun gialloblù nella top ten. Hanno concluso le gare di Novi gli allievi, con vittoria del parmense Simone Gardani che ha preceduto Federico Saccani (Mincio-chiese Mn). A Cerese (Mn) oltre a Richeldi hanno concluso nella top ten Youssef Ramall ed Alessio Bonfiglioli (Cicl.Maranello).

Andrea Giusti