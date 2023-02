Pinamonti, lungo inverno Finora solamente tre gol

E’, fin qua, un lunghissimo inverno per Andrea Pinamonti, centravanti classe 1999 acquistato questa estate dal Sassuolo per la cifra-record di 20 milioni la cui stagione non rispecchia, ad oggi le attese. Il ‘grande assente’, nel Sassuolo che nel girone si ritorno sembra avere ‘svoltato’, infilando la bellezza di 10 punti nelle prime cinque gare dopo il giro di boa, è proprio il centravanti di Cles, il cui score recita, ad oggi, 3 gol e un assist in 20 presenze e 1398’ in campo.

Ultima rete quella alla Roma, lo scorso novembre, poi un assist contro la Sampdoria il 6 gennaio, un infortunio patito la settimana successiva a Firenze e poi una faticosa riconquista di se, ed una lunga marcia non ancora completata. Dalla gara del Franchi ad oggi, per l’attaccante scuola Inter, un mese di stop per infortunio e tre spezzoni di gara di recente, contro Udinese, Napoli e Lecce, che lo hanno visto subentrate a Defrel.

"Spero che recuperi la miglior condizione perché al momento non ce l’ha. Dobbiamo cercare di costruire il più possibile per metterlo fronte alla porta", ha detto il tecnico neroverde Alessio Dionisi nel dopogara salentino, quasi ‘carezzando’ l’attaccante che si batte e si sbatte ma che questo lungo inverno sembra aver consegnato ad una battaglia di retroguardia. La stagione scorsa, alla 24ma, il ‘Pina’ di Empoli aveva fatto 8 gol e un assist, aveva giocato 1702’ ed era la punta di diamante della squadra toscana, con la quale chiuderà la sua miglior stagione di sempre, complici 36 presenze e 13 reti. Oggi cerca di recuperare fiducia e condizione, e dentro il Sassuolo che viaggia, dopo il giro di boa, alla media – inedita per questa stagione – di 2 punti a partita, ha ammonticchiato giusto un’ottantina di minuti da subentrato.

Ritrovarlo è l’imperativo categorico, in casa neroverde, e al recupero si proverà a dar corso ‘attenzionandolo’ come merita nel corso di questa lunghissima settimana che restituirà il Sassuolo al campionato solo lunedi, quando al Mapei Football Center arriva il fanalino di coda Cremonese, che tra l’altro gioca stasera contro la Roma e avrà 48 ore di recupero in meno rispetto ai neroverdi.

Che, stando si dice, ragionano proprio in vista dei grigiorossi su un possibile rientro dal 1’ del centravanti. Che farebbe comunque staffetta con Defrel – 90’ nelle gambe, Pinamonti, non li avrebbe – ma partendo titolare potrebbe acquisire ulteriore fiducia, e magari riaffacciarsi a quel tabellino nel quale la stagione scorsa entrava praticamente una gara su due e quest’anno non vede il suo nome scritto alla voce ‘marcatori’ dal 9 novembre scorso.

Stefano Fogliani