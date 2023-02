"Pistoia non è l’ultimo treno Può succedere di tutto"

di Davide Setti

CARPI

Sbirciando la classifica è difficile non pensare che per il Carpi domenica a Pistoia passi l’ultimissimo treno per lottare per i primi due posti. Una scalata, al momento ancora lontana (Giana a +10 con una gara in meno e Pistoiese a +7), che passa per forza da un successo al ’Melani’, dove Sasa Cicarevic proverà a lasciare il segno. Il fantasista montenegrino è il capocannoniere biancorosso con 9 reti e con Aglianese e Forlì ha dato segnali confortanti. "A Forlì abbiamo alcune occasioni per vincerla – spiega – ma ormai è acqua passata. Domenica ci aspetta un’altra gara difficile, non so se è l’ultimo treno per le prime due posizioni, la classifica non ha senso guardarla ora. Troveremo una Pistoiese in uno stato di forma positivo, ma anche noi veniamo da 3 gare senza subire reti, penso che sarà difficile anche per loro batterci". Nelle ultime 3 gare il Carpi ha messo da parte le difficoltà difensive. "È merito un po’ di tutti – prosegue Ciucarevic – se siamo più compatti, davanti stiamo capendo cosa chiede il mister per la fase difensiva e ne stanno beneficiando anche i nostri compagni. Non scordiamo che il mister è arrivato da un mese e mezzo e in queste settimane abbiamo giocato quasi sempre anche al mercoledì, oltre al fatto che le tante assenze non permettono di lavorare nel migliore dei modi".

Cicarevic torna anche sulla crisi di fine 2022. "L’avvio aveva creato tanta attesa su questa squadra – prosegue – e quando ci siamo allontanati dai primi posti sono arrivate le negatività. Chi gioca a calcio sa che se perdi fiducia è difficile venirne fuori, basta vedere cosa sta accadendo alla Giana che sembrava una macchina perfetta. Purtroppo noi abbiamo perso troppi punti per strada con squadre contro cui dovevamo vincere. Mi vengono in mente quelli di Sant’Angelo dove vincevamo 3-1, ma anche Correggio dove abbiamo sbagliato tante occasioni, poi Crema o Lodi. Penso che in 27 giornate solo con Ravenna e Riccione siamo stati inferiori agli avversari. Rincorsa alla vetta? Con 11 gare da giocare può succedere di tutto, ma anche vincendole tutte e 11 non c’è nemmeno la certezza di arrivare secondi. Per questo dico che bisogna pensare solo a gara per gara".

Nel nuovo 4-2-3-1 Cicarevic – che è l’unico con Arrondini ad aver giocato tutte e 29 le gare stagionali – spazia sulle trequarti, ma in stagione ha già giocato dietro le punte o da seconda punta. "Il mio ruolo è il trequartista – conclude – dentro al campo tocco più palloni e sono più nel vivo del gioco ma mi adatto ovunque voglia il mister. La mia stagione? Dal punto di vista personale sono contento, ma gli obiettivi al primo posto sono quelli di squadra e visto che non li stiamo raggiungendo non posso essere soddisfatto".