Playoff, grinta Lagumdzija: "Dopo la Cev siamo carichi"

di Alessandro Trebbi

Smaltita la sbornia per la vittoria e la fatica del viaggio, la Valsa Group Modena tornata dalla Polonia con in tasca un biglietto per la finale di Coppa Cev può concentrarsi di nuovo sulla SuperLega e sui playoff che iniziano domani. Iniziano domani contro un’avversaria tostissima, la Gas Sales che ha vinto la Coppa Italia e che è arrivata sesta in campionato: "Siamo molto contenti di essere in finale – racconta Adis Lagumdzija (foto), top scorer a Belchatow con 20 punti, riguardo il match di mercoledì sera –. Ho sentito che Modena è per la prima volta in una finale di coppa europea dopo quindici anni, per questo siamo ancora più carichi e il risultato della Coppa Cev ci dà ancora più energia per questa serie di playoff contro Piacenza". Una Coppa Cev nella quale dall’altra parte proprio Piacenza è stata scottata dall’eliminazione al golden set per mano del Knack Roeselare, dopo aver dominato il match di ritorno (3-0) ma aver patito un black out poi determinante proprio nel tie-break di spareggio: "La reazione di Piacenza all’eliminazione n coppa? Beh – racconta l’opposto turco – non ci pensiamo noi, ci penseranno loro. Non sappiamo che conseguenze possa avere su di loro, sappiamo solo che la Gas Sales è un’ottima squadra, una delle migliori in Italia. Sicuramente siamo contenti di non dover giocare sempre contro di loro in queste tre settimane tra playoff e Cev, così la testa è più libera". Anche se... "non c’è tanto tempo per pensare in soli tre giorni, ma siamo pronti". Lagumdzija si dilunga ancora sulla vittoria ai danni dello Skra: "La trasferta in Polonia ci ha sicuramente portato via energie, ma quando vai in finale cambia tutto, sei decisamente più carico. Il tie-break? Finalmente abbiamo vinto il primo della stagione in Polonia, anche coi giocatori che giocano meno. L’auspicio? Di vincere i tie-break anche nei playoff". Infine una nota sui prossimi avversari, in un match che sarà caldissimo: "Quando Piacenza riesce a esprimersi al massimo è difficile tenerle testa, come dicevo ha grandi nomi, grandi giocatori. Non sarà una serie facile, sicuramente. Siamo pronti però".

Qui Piacenza. Ecco come la squadra piacentina ha commentato l’eliminazione dalla Coppa Cev, arrivata per mano di Roeselare mercoledì sera, al golden set, in maniera bruciante e rocambolesca. Un esito inatteso per quella che era considerata da tutti la favorita della competizione: "Ci siamo persi su un turno di battuta e in una rotazione e abbiamo pagato a caro prezzo questo – il commento di Massimo Botti –. La squadra ha giocato con il piglio giusto e anche una buona partita, purtroppo tre-quattro palloni hanno deciso l’esito del set corto. Bravi i nostri avversari, adesso pensiamo al campionato". Così invece Ricardo Lucarelli, uno dei giocatori più temibili in vista di domenica assieme a Leal e a Simon: "Siamo andati vicinissimi a conquistare l’accesso alla finale ma purtroppo in una partita qualche pallone sbagliato ci sta e per noi sono arrivati nel momento in cui non dovevano arrivare. È una sconfitta che brucia parecchio, la seconda finale della stagione era lì ad un passo. Ma lo domenica – domani, ndr – ci attende una gara importante dei playoff scudetto, adesso ci resta solo il campionato e la testa deve essere tutti nel campionato".