Playoff, il Carpi parte dalla retrovie Solo sei con una media peggiore

CARPI

Il Carpi ha tagliato in frenata la linea de playoff e domenica se la vedrà al ’Cabassi’ nella semifinale con un Real Forte Querceta in grande forma, che ha perso solo una volta (a Budrio col Mezzolara) nelle ultime 11 gare. I biancorossi e la Pistoiese (col Corticella) avranno due risultati su tre al 120’ per passare (non ci sono i rigori) e conquistare la finale di domenica 21. Dopo quella data si conosceranno le 9 vincenti dei 9 playoff di girone che poi dovrebbero essere messe in fila in base alla media punti del campionato per formare una lista di eventuali ripescaggi in Lega Pro, con le 9 sconfitte che invece formerebbero la lista coi posti dal 10° al 18°. Il condizionale però è d’obbligo, perché ad oggi la Figc non ha ancora pubblicato il comunicato con i criteri di ripescaggio, che invece nel 2022 era uscito a maggio. In attesa che qualcuno a Roma si svegli, dunque, si può ipotizzare che la regola sia la stessa (conta solo la media punti) e con i suoi 59 punti in 38 gare il Carpi ha chiuso con 1,5526 di media, che fra le 36 squadre ammesse ai playoff vale il 30° posto. Solo 6 dunque hanno fatto peggio: le due del girone ’D’ (Real e Corticella a 1,5), Livorno 5° nel girone ’E’ (1,44), Cynthialbalonga 5^ nel girone ’F’ (1,52), Lupa 5^ nel girone ’G’ (1,47) e la quinta del girone ’I’ (1,52) che in attesa dell’ultimo recupero sarà una fra Licata, Sant’Agata e Santacataldese. Il Carpi, dunque, in caso di vittoria del playoff del proprio girone potrebbe al massimo piazzarsi al 5° posto nella classifica generale, visto che sicuramente avrebbe davanti tutte le squadre dei gironi ’A’, ’B’, ’C’ e ’H’, ma potrebbe anche diventare nono su 9 se nei gironi ’E’, ’F’, ’G’ e ’I’ dovesse vincere una squadra arrivata fra il 2° e il 4° posto invece che la quinta. Graduatoria scalabile se davanti al Carpi si piazzassero squadre che non hanno lo stadio a norma per la C o che rinunciassero all’esborso dei 300mila euro a fondo perduto. Diverso sarebbe stato se la squadra di Contini (20 punti in 19 gare, uno in meno dei 30 di Bagatti) avesse vinto con Riccione e Corticella (in foto Laurenti e Oubakent), chiudendo a 64 punti invece che 59, con una media di 1,68. Il Carpi avrebbe guadagnato 11 posizioni: 19° e non 30°.

Davide Setti