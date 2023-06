"Playoff? Prima bisogna alzare il tasso tecnico"

"Se hanno fatto questo tipo di pensiero vuol dire che hanno in progetto qualcosa di altro. Tesser ha fatto quello che loro aveva chiesto e sinceramente parlando dico che fortunatamente c’era lui alla guida, era l’unica figura esperta di tutto il contesto e serviva un uomo del genere". Così, un grande ex come Marco Ballotta (in foto con la maglia del Modena nel 2002), ospite giorni addietro del Panathlon Club per un evento benefico. L’ex portiere canarino, nel commentare le vicende gialloblù ha sottolineato il lavoro svolto da Tesser, provando ad indicare quel che servirà in futuro: "Bianco? parliamo di un profilo giovane ed interessante, ma tutto dipende sempre dagli obiettivi che la società ha in mente di perseguire. E, di conseguenza, di che tipo di squadra vuoi fare. Se vuoi puntare ai playoff, devi indubbiamente aumentare il tasso tecnico, senza nulla togliere a quelli che ci sono ora. Migliorare di anno in anno è la strada". Per quanto riguarda il campionato da poco terminato, anche qui il giudizio è chiaro. Più di quanto fatto, non poteva essere portato a casa seppur resti un pizzico di rimpianto: "Il Modena ha raggiunto l’obiettivo fissato ad inizio stagione – ha raccontato Ballotta – ovvio che vedere la zona playoff a due punti può lasciare un po’ di rammarico ma secondo me il campionato giocato dal Modena è stato giusto. Partecipare agli spareggi sarebbe stata una soddisfazione, ma non lo vedevo ancora pronto per partite del genere però".

Alessandro Troncone