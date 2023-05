Playoff, Spv Vignola cade a Ozzano

Serie D maschile play-off: non comincia con il piede giusto l’avventura della SPV Vignola (Dawson 22, Torricelli 12, Betti 10) nella fase ad eliminazione diretta. I giallo-neri, infatti, precipitano in quel di Ozzano, cedendo il passo alla CMO di coach Giroldi con il punteggio di 100-66. La serie, ora, dice 1-0 Ozzano, la quale avrà il primo "match-point" domenica, quando sarà in programma il secondo atto. Promozione maschile play-off gironi C-D: questa sera scattano i quarti di finale per le compagini modenesi. Il Sasso Basket Castelfranco (ore 21:30) sarà impegnato a Granarolo, ospite di Basket Village, mentre il Cus Modena-Reggio (ore 21:45) attenderà, in quel di via Campi, la formazione del Bianconeriba Baricella.