Per quanto non torrenziali, le piogge di questi ultimi giorni dopo mesi e mesi di siccità fanno evidentemente paura nella ’terra fra i due fiumi’, la nostra provincia fra Secchia e Panaro. Apprendiamo infatti che la Provincia di Modena ha disposto l’ordinanza di chiusura divieto di accesso in via precauzionale su tutti i percorsi Natura dei fiumi Secchia e Panaro ed a fianco del torrente Tiepido sino alle ore 12 di lunedì 15 maggio prossimo. In origine il divieto era stato imposto fino alle 12 di Ggovedì 11 maggio, data prevista per la fine dell’emergenza che invece evidentemente si protrarrà di alcuni giorni.

Questo nuovo divieto comporta l’impossibilità di svolgere le manifestazioni podistiche sassolesi in programma domenica prossima, il 14 maggio, al mattino. La competitiva Saxo Oleum e la Coursa ed Sasòl perciò non potranno essere disputate, visto che in massima parte il percorso delle due gare si snoda sul bel percorso Natura del Secchia, finendo così nelle zone che sono offlimits.

Una forte delusione da parte degli organizzatori, che avevano già predisposto tutto per lo svolgimento dei una delle più partecipate manifestazioni podistiche della nostra provincia; è probabile che la corsa venga riprogrammata, ma non si sa ancora in che data.

Brutte notizie anche in merito ad un’altra camminata (con finalità benefiche) in programma sabato a Maranello, la Corri per Loro; anche questa corsa, che prevedeva alcuni tratti a fianco di un torrente, è stata annullata. Vi è infine preoccupazione per altre manifestazioni in programma a breve, come la Corri sul Secchia di Marzaglia, che utilizzano tratti del percorso natura, dato che le previsioni sono di pioggia anche nella prossima settimana.

Giuliano Macchitelli