Poi arriva la manita sul Faro Doppietta di Malivojevic

CITTADELLA: Rosa; Sejdiraj (23’sy Pivetti), Aldrovandi (16’st Caselli), Serra, Boilini; Vernia (15’st Arati), Covili (30’st Bandaogo), Caesar Tesa; Malivojevic; Falanelli (40’st De Lucca) Martinez. A disp. Narduzzo, Bamouni, Ridolfi, De Lucca, Pezzani. All. Salmi

FARO GAGGIO: Masinara F., Masinara N., Landi, Borgognoni, Farini, Lenzi, Ismajli (7’st Haber), Tonelli (30’st Bazzani), Manieri (44’st Vitali), Satalino (39’st Pasquali), Garni. A disp. Ricci, Bisoli, Olezzi, D’Istanti, Peri. All. Evangelisti

Arbitro: Maiellaro di Parma

Reti: 11’ (rig.) Manieri, 15’ Caesar Tesa, 19’ Boilini, 27’ (rig.) Malivojevic, 11’st Martinez, 39’st Malivojevic

Un piccolo brivido in avvio, ma poi la Cittadella scatena tutta la sua potenza e si libera con una "manita" della matricola Faro. A San Damaso finisce 5-1 ma sono i bolognesi a colpire dopo appena 11’ quando Manieri trasforma un calcio di rigore assegnato per fallo di mano di Boilini. La squadra di Salmi invece di abbattersi si carica e in 12’ va a segno tre volte. Il pari è immediato con la firma di Caesar Tesa. Passano 4’ e Boilini da sotto misura insacca la rete del 2-1. Sul finire della prima frazione di gioco arriva il tris con Falanelli che viene atterrato in area, sul dischetto si presenta Malivojevic che batte Masinara. La seconda frazione è sul velluto per i "bianchi", il Faro prova a resistere alle folate di Covili e soci ma quando la squadra di Salmi affonda crea sempre pericoli. Infatti arriva anche il 4-1 e porta la firma di Martinez poi ci pensa Malivojevic ad arrotondare. Soddisfatto a fine gara mister Salmi. "Ci siamo complicati la vita subito con un errore da cui è nato il corner del loro rigore, il rischio era quello di incartarsi un po’ ma i ragazzi sono stati bravi e col 3-1 di metà gara è cambiato tutto. E’ stata una buona prestazione, in cui abbiamo dato minuti anche ad Arati, Bandaogo e Pivetti che avevano giocato meno".