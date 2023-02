Poli cresce sempre di più Falcinelli, gara di quantità

GAGNO 6,5 Pasticcia in uscita sul primo gol genoano, poi si riscatta nel corso della gara, soprattutto nella ripresa quando compie due buonissimi interventi su Aramu che lo impegna dalla distanza. Sul gol del 2 a 2 di Bani può fare poco.

OUKHADDA 6 Fino all’espulsione, gioca una delle sue migliori gare in casacca gialloblu, autentica spina nel fianco per la fascia sinistra del Genoa. Poi l’incredibile magia di Gudmundsson lo costringe al fallo che Mariani giudica da ultimo uomo e lascia la squadra in dieci.

CITTADINI sv Costretto ad uscire per una contrattura dopo una ventina di minuti (21’ pt Silvestri 6,5 Si fa trovare pronto anche a freddo, e gioca una gara come al solito di buona sicurezza.

PERGREFFI 7 Dopo l’inferiorità numerica, la sua prova già buona cresce minuto dopo minuto, gioca da capitano respingendo una grande quantità di palloni sull’assedio genoano.

PONSI 6 Parte con un buon piglio, cala nel finale quando perde un paio di palloni che innescano altrettante ripartenze ospiti, pagando ancora un po’ di inesperienza.

MAGNINO 7 Voto che equivale ai polmoni che ha in corpo questo ragazzo, che corre per sé e soprattutto per gli altri, senza farsi condizionare dal giallo subito dopo pochi minuti.

GERLI 7 Gara ancora una volta senza sbavature, che decolla nel finale di gara quando con l’uomo in meno c’è da provare a ripartire sulla pressione genoana. La bella azione personale nel recupero dimostra ancora una volta una invidiabile condizione fisica.

POLI 6,5 La sua crescita sta continuando, e mostra combattività e tecnica già a inizio gara. Il gol di Strizzolo è innescato da una sua percussione in cui subisce un netto fallo da rigore, prima che il centravanti canarino sfrutti il vantaggio battendo Martinez. (16’ st Ionita 6 Nel finale da battaglia ci sta benissimo, in pieno recupero va a conquistare un paio di falli preziosi che fanno respirare la squadra).

TREMOLADA 6 Un buon velo per Strizzolo nel primo tempo, la punizione che innesca l’autorete di Puscas nella ripresa (16’ st Coppolaro 6 Va ad irrobustire il settore arretrato dopo che la squadra è rimasta in dieci).

FALCINELLI 7 Non trova occasioni da rete, è vero, ma il suo lavoro di corsa e sacrificio ancora una volta risulta prezioso per la squadra. Esce dopo aver dato tutto (39’ st Armellino sv Viene sorpreso da Bani che gli sbuca da dietro segnando la rete del 2 a 2, pochissimo dopo essere entrato).

STRIZZOLO 7 Ci ripetiamo. La sua fisicità da centravanti anni ottanta è scomoda per qualsiasi difesa. Nei contrasti è roccioso e va a spizzare ogni pallone. Il gol è un condensato di tecnica e prontezza di riflessi. (16’ st Bonfanti 6 Rimane per mezz’ora abbondante, con la squadra in dieci, l’unico riferimento offensivo. Si butta su tutti i palloni che arrivano, ma i maltrattamenti della difesa genoana non vengono considerati, un paio di volte a torto, fallosi da Mariani).

Alessandro Bedoni