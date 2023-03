Poli lascia il campo dopo una ventina di minuti L’ipotesi di una distorsione al ginocchio

Alla fine del match con il Pisa, continua l’emergenza in casa canarina. Andrea Poli è stato costretto ad uscire dopo nemmeno venti minuti (foto), nonostante abbia provato a stringere i denti per qualche giro di lancette d’orologio. Ovvio che a caldo non è possibile nessuna diagnosi, bisognerà attendere che il centrocampista canarino effettui esami strumentali in settimana che valuteranno l’entità del guaio subito al ginocchio, si spera in una semplice distorsione. È uscito per un acciacco fisico anche il bomber di giornata Luca Strizzolo, ma sempre per i soliti problemi ad una caviglia che nelle ultime settimane gli sta dando parecchio fastidio. Nel suo caso non dovrebbe esserci nessun allarme particolare e sarà certamente della partita venerdì sera nell’anticipo contro il Palermo allo stadio Barbera. Contro i rosanero rientrerà Magnino che ha scontato la giornata di squalifica, e potrebbe esserci una possibilità di convocazione anche per Davide Diaw, cher ha ormai completamente recuperato dall’infortunio al ginocchio che lo aveva costretto ad uscire nel primo tempo del match giocato allo stadio Rigamonti di Brescia. Ancora certamente ai box, oltre al lungodegente Battistella, anche Ionita e Cittadini.

Alessandro Bedoni