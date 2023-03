Poli, lesione al legamento crociato Stagione finita e addio ai canarini

Le sensazioni avute sia dallo stesso giocatore che dai presenti al "Braglia", sono state confermate dall’esito degli esami. Andrea Poli ha terminato la sua stagione con la maglia canarina, le accurate visite hanno evidenziato una lesione al legamento crociato anteriore, come specificato nel bollettino medico reso noto dal club gialloblù.

Di conseguenza, il calciatore è stato già sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro dal professor Stefano Zaffagnini alla Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo di Bologna, i tempi di recupero dipenderanno naturalmente dalle risposte che il ginocchio darà nei prossimi mesi ma in questi casi si stimano sempre intorno ai sei mesi.

Brutto colpo per Attilio Tesser che su Poli ha potuto contare davvero poco tra il regolamento delle liste e acciacchi vari, proprio sul più bello l’ex Bologna si ferma e chissà che quella con il Pisa non sia stata pure la sua ultima partita con il Modena, considerato il legame contrattuale che aveva come scadenza proprio il giugno 2023. I rapporti tra il Modena e Poli sono e restano ottimi, chiaro che per un eventuale rapporto futuro se ne dovrà riparlare.

Altra tegola a centrocampo, dunque. Dopo Ionita e Battistella (sul quale il Modena non ha mai contato), ora Poli.

Nel frattempo, durante la seduta pomeridiana di ieri al "Braglia", si è visto il presidente Carlo Rivetti. Il numero uno canarino, non avendo potuto essere presente sabato scorso allo stadio, ha voluto soffermarsi con squadra e staff dopo il successo sul Pisa.

Per il Modena altri due giorni di allenamento poi la partenza, giovedì pomeriggio, alla volta di Palermo.

a.t.