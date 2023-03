Poli si arrende ai crampi e la partita cambia, Bonfanti non incide

GAGNO 6 Poco impegnato nel primo tempo, si fa notare suo malgrado per un fallo gratuito subito da Gondo. Nella ripresa un bell’intervento su Collocolo pochi secondi prima di essere beffato da Mendes.

OUKHADDA 6 Molta corsa ma non troppa lucidità, soprattutto nella prima frazione, Nella ripresa parte bene poi persevera negli errori in appoggio.

SILVESTRI 5,5 Gara con buon senso della posizione, sembra essere in ritardo sul tocco ravvicinato di Mendes che matte dentro la rete che decide la gara. PERGREFFI 6 Meno sicuro del solito, quando l’Ascoli fa più densità nell’area modenese deve rimediare con tanto mestiere.

RENZETTI 6 Dopo tre minuti fa tremare la trasversale con un gran tiro da trenta metri a Leali battuto, poi gioca una gara luci ed ombre (37’ st Duca sv Mossa che non dà frutti nel confusionario finale dei gialli)

POLI 7 Il migliore dei gialloblù. Gara di grande intensità fisica, recupera e porta su tanti palloni. Quando si arrende ai crampi il Modena perde metri e l’Ascoli prende in mano la gara avanzando decisamente il baricentro (27’ st Armellino 5,5 In una partita da recuperare il suo apporto si sente davvero pochissimo).

GERLI 5,5 L’Ascoli pressa con grande veemenza e lui fatica a trovare sbocchi per la manovra. Come già sabato a Reggio Calabria mostra un po’ di appannamento (37’ st Mosti sv Secondo gettone per lui in questo 2023, prova a spingere sulla sinistra ma non trova sbocchi)

MAGNINO 6 Solito lavoro di densità in mezzo al campo, fa quello che gli viene chiesto. Non riesce a trovare sbocchi per dare una mano in fase offensiva.

FALCINELLI 6 Gioca più avanzato rispetto al solito, ma non disdegna di andare a recuperare palloni in un discreto primo tempo nel quale spende parecchie energie. Nella ripresa spreca per egoismo una buona ripartenza (10’ st Tremolada 5,5 Parte con voglia, ma soprattutto dopo il gol subito si perde anche lui nel confusionario tentativo di recupero dei gialli).

GIOVANNINI 5,5 Breda gli dedica sin da subito una marcatura praticamente a uomo, ma quando riesce a liberarsi ci prova ma senza fortuna, soprattutto in una percussione a fine primo tempo (10’ st Strizzolo 5,5 Si presenta subito con una girata fuori di poco,. Poi non ha più palloni per poter essere pericoloso).

BONFANTI 5 Poco incisivo e spesso macchinoso, ha una buona occasione nel finale del primo tempo ma spara in bocca a Leali. Nella ripresa non fa meglio, anzi viene fagocitato dalla difesa ascolana. Brutta serata.

Alessandro Bedoni