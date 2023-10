Polinago e Ganaceto in trasferta. Seconda, otto cercano le semifinali

In campo stasera anche la Coppa di Prima e Seconda categoria (ore 20,30).

COPPA PRIMA. Si giocano i 16esimi di finale in gara secca, con i rigori in caso di parità. Le 16 qualificate sono ammesse agli ottavi (abbinamenti stabiliti dal Crer) del 1810. Sono 4 le modenesi rimaste in corsa, Ganaceto, Polinago, Colombaro e Monteombraro, due delle quali si sfidano nel derby. Ecco il programma completo: Pontolliese-Spes, Casalese-Lugagnanese, Quattro Castella-Langhiranese, Solignano-San Secondo, Reggiolo-Daino Santa Croce, Povigliese-Ganaceto, Casalgrande-Polinago, Colombaro-Monteombraro (a Villalunga), Porretta-Real Casalecchio, Centese-La Dozza, X Martiri-Gallo, Santagata-Dozzese, Savarna-Virtus Faenza, Edelweiss-Santa Sofia, Young Santarcangelo-Granata e Morciano-Riccione.

COPPA SECONDA. Si giocano i quarti di finale in gara secca (in caso di parità subito rigori) del tabellone di Modena, che qualificano 4 squadre alle semifinali dell’811 dove si abbandonerà il tabellone ma gli abbinamenti saranno fatti a sorteggio integrale. Questi i quattro quarti: Fortitudo-Medolla (ore 21 campo Guidi di Modena), Spezzanese-Mirandolese, Solarese-Fox Junior Serramazzoni e Valsa Savignano-Piumazzo. In base al regolamento entrambe le finaliste saranno ammesse alla fase regionale della Coppa di Seconda. Nel tabellone di Bologna invece la 3^ e decisiva giornata del primo turno è in programma il 1810: nel girone 6 la gara Sporting Vado-Appennino che sarà decisiva (passa solo la prima) visto che entrambe le formazioni guidano con 6 punti.

COPPA TERZA. La 3^ e ultima giornata dei gironi del primo turno si gioca mercoledì 1110 alle 20,30: passano agli ottavi le 7 vincenti dei gironi e la miglior seconda che verrà ripescata.

BAGNOLESE. In Eccellenza nonostante le 5 sconfitte in altrettante gare e le 6 reti subite domenica sul campo del Fabbrico il tecnico rossoblù Simone Siligardi resta al proprio posto. d.s.