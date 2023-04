Polinago spera ancora vittoria dopo 2 mesi

POLINAGO

3

CASALGRANDE

1

POLINAGO: Brambilla, Macchioni (85’ Giannotti), Bellei, Rosi, Ori, Puglia, Makdouli (76’ Kadeli), Altariva (90’ Kharbouch), Gorrieri (81’ Stefani), Bortolani (81’ Darga), Mastroleo. A disp: Pinchiorri, Ghiddi. All. Santi.

CASALGRANDE: Taglini, Lionetti, Pellesi, Poggioli (72’ Stefani), Braglia, Palladini, Tahirlanas, Psicopo, Bernardo, Bottazzi (70’ Ferri), Ligabue (51’ Dirodi). A disp: Moscardini, Giorgetti, Mattioli, Razzoli, Casali, De Carluccio. All. Farolfi

Arbitro: Soverini di Bologna

Reti: 28’ Bernardo, 34’ Mastroleo, 37’ Altariva, 66’ Makdouli

Note: ammoniti Bellei, Poggioli, Gorro, Lionetti, Taglini

Dopo oltre 2 mesi (2 punti in 8 gare) il Polinago torna al successo e rosicchia 2 punti al Ganaceto nella rincorsa alla zona playout. Il fanalino Casalgrande già retrocesso spaventa i gialloblù e al 28’ passa con l’ex Bernardo che raccoglie in area e fredda Brambilla. Al 34’ Altariva su punizione serve una palla al bacio per Mastroleo che fa 1-1. Al 37’ Altariva recepisce da Bortolani e coglie Taglini impreparato per il 2-1. Al 66’ Makdouli spicca nella mischia dove Poggioli non può nulla.