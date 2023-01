Ponsi insidia il posto a Renzetti

Secondo allenamento in vista dell’anticipo di venerdì sera al Braglia con il Cagliari, nel quale Attilio Tesser ha iniziato a riflettere su alcune modifiche da apportare allo schieramento tattico. Una delle novità, come vi abbiamo raccontato ieri, sarà con ogni probabilità il ritorno dal 1’ di Andrea Poli. Differenziato per Falcinelli, ma non è a rischio la sua presenza venerdì. Corre verso il rientro tra i disponibili Fabio Ponsi e insidia Renzetti per un posto da titolare. Attenzione anche all’inserimento di Magnino, considerata la prestazione non brillante del centrocampo visto a Terni.