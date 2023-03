Ponsi rinnova: "Il Braglia ci darà una mano"

di Alessandro Troncone

In uno dei momenti più delicati della stagione, anche per il suo personale percorso di crescita, il Modena sceglie di mettere sul piatto rinnovo e fiducia a Fabio Ponsi (nella foto). Il 22enne toscano si è legato ai canarini fino al prossimo 2025 con opzione per il 2026 e per il club è da ritenersi a tutti gli effetti uno dei giovani patrimoni in possesso: "Soddisfazione grande, grazie alla società e al direttore. È un attestato di fiducia – ha commentato il terzino –, sono contento che loro vedano in me i valori del Modena, cercherò di mettere in campo il massimo impegno".

Proprio del campo si è poi parlato, in particolare della serataccia di Palermo nella quale anche lo stesso Ponsi è stato suo malgrado protagonista in negativo nell’episodio del calcio di rigore trasformato da Vido: "Non ho avuto la lucidità di fermarmi, purtroppo, cercherò di non farlo più. Brutta partita, dopo un ottimo primo tempo a livello emotivo i primi due gol della ripresa ci hanno dato uno schiaffo – ha continuato – la pausa ci deve aiutare a mettere a posto le cose, per poi arrivare alla partita con il Cittadella con la testa libera per esprimerci al meglio. Abbiamo avuto infortuni e mezzi acciacchi, anche in questo senso avere più tempo potrà darci una bella mano in questi giorni. Dare continuità è fondamentale, è stato un campionato di alti e bassi, nelle ultime giornate dovremo ottenere risultati positivi e dare loro continuità. Il fattore casa ci aiuterà, ne giocheremo 5 al Braglia e sappiamo bene cosa può significare. Pochi pareggi? Probabilmente è proprio quello che ci manca. Nel momento in cui abbiamo affrontato le famose partite che non siamo riusciti a vincere, avremmo dovuto pareggiarle. Penso a Como, Ascoli... questo può condizionare, il pareggio può dare continuità a vittorie precedenti. A Palermo, ad esempio, dopo il 2-2 siamo stati frenetici alla ricerca del gol e ci siamo allungati, questo ha comportato la poca lucidità che si è vista nel secondo tempo". Per Ponsi, come per molti suoi compagni, si tratta del primo campionato di B: "Sono contento della buona continuità che ho, ad inizio non lo pensavo ma ho sentito sempre la fiducia del mister – ha raccontato –. Normale che tra la B e la C ci sia differenza, l’ordine è la differenza più notevole che ho notato. Renzetti? Grande persona, abbiamo un ottimo rapporto. Ascolto i suoi consigli sia su temi del campo che umani, non è scontato avere un rapporto del genere con un compagno che gioca nel tuo stesso ruolo".